Стецькив: Партия регионов, после того, как потеряла Богатыреву, размышляет

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что должность первого заместителя Председателя Верховной Рады должен получить Блок Литвина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

В частности, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, кандидатуру от КПУ на должность первого вице-спикера «мы не воспримем однозначно». “Партия регионов, после того, как потеряла Раису БОГАТЫРЁВУ, размышляет, кого можно выдвинуть на эту должность. Но, по моему мнению, после срыва договоренностей на прошлой неделе «регионалы» не имеют никакого права претендовать на эту должность. Лучше отдать первого вице-спикера фракции Блока Литвина», - уверен Т.СТЕЦЬКИВ.