Губернаторы Ивано-Франковской и Запорожской областей выступили с обращением к украинцам

«События, которые, как черная лавина, захлестнула Украину, не могут оставить равнодушным ни одного человека. Неадекватные действия милиции, применение силы против Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября в Киеве уже получили свою крайне негативную оценку, как со стороны Президента, так и со стороны Генеральной прокуратуры», - говорится в обращении губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко.

«Уверен, что команду на разгон силовым методом давал провокатор или провокаторы, которые хотели бросить последнюю канистру с бензином и в без того пылающий костер разочарований тех, кто не услышал Президента, что неподписание ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе – это не точка в наших взаимоотношениях, это многоточие, которое позволит выработать условия по сохранению аграрного сегмента и промышленного потенциала Украины», - заявил он.

Губернатор отдельно отметил, что «не пытается своим обращением остановить желающих митинговать».

«Это ваше право и ни один милиционер не помешает вам его реализовать», - говорит он в обращении, отмечая при этом, что «нам, запорожцам, как никогда, надо проявить казацкую мудрость»

По его мнению, сейчас «должна начать работать комиссия, состоящая как из представителей действующей власти, так и из представителей оппозиции, по урегулированию политического кризиса и недопущению его расползания в виде погромов, силовых стычек, желании пустить весь процесс по кровавому сценарию».

В свою очередь, губернатор Ивано-Франковской области Василий Чуднов отмечает, что «обеспокоен тем, что в стране нарушен общественный покой, права и свободы граждан»

«Я осуждаю все проявления агрессии и насилия, от кого они бы не исходили. Убежден, что правовую оценку таким действиям должны дать уполномоченные на это законом учреждения, а политическую оценку даст украинский народ на следующих выборах в марте и октябре 2015 года», - заявил Чуднов.

«Обращаюсь ко всем жителям нашего края с призывом сохранять спокойствие и толерантность. Дети должны ходить в школу, студенты - в вузы, родители должны работать, а пожилые люди получать должное пенсионное обеспечение», - говорится в обращении губернатора.