СМИ: Завтра в Украине может быть введено чрезвычайное положение

Об этом сообщил источник в Кабинете министров, сообщает РБК-Украина.

"Идет серьезное обсуждение, что делать. В совещании задействованы чиновники Кабмина и Администрации Президента. Пока велика вероятность того, что с понедельника в стране будет введено чрезвычайное положение. Но вопрос еще не решен. Возможно, ЧП ограничится Киевом", - сказал источник.

Согласно закону «О правовом режиме чрезвычайного положения», ЧП, в частности, может быть введено в случае возникновения массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами, ограничивающие их права и свободы; попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.

Предложения по введению ЧП Президенту подает Совет национальной безопасности или Кабмин.

ЧП в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом Президента, который подлежит утверждению ВР в течение двух дней с момента обращения. При требовании неотложных мер по спасению населения или недопущения гибели людей, ЧП может быть введено без предупреждения.

ЧП в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.

Отметим, в Киеве, в ночь на 30 ноября 2013 г., "Беркут" разогнал Евромайдан. Штурм начался около 4 часов утра. Также, по данным пресс-службы МВД, после того, как студенты объявили о завершении акции, в милицию обратились сотрудники управления благоустройства с просьбой помочь завести технику на Майдан Независимости для продолжения проведения работ по подготовке к Новому году, но когда техника начала заезжать, митингующие оказали сопротивление. Несмотря на предупреждение, в содействовавших проезду техники сотрудников милиции, митингующие начали кидать стаканами, мусором, горящими бревнами и т. д. Поэтому с использованием спецсредств люди были оттеснены с Майдана.

Отметим также, что по итогам саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, между Украиной и ЕС никакого документа подписано не было, даже ожидаемого некоторыми политическими экспертами рамочного соглашения о намерениях.