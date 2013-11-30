МИД Литвы и Швеции осудили разгон Евромайдана
11:52, 30 ноября 2013Политика
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Министры написали о своем беспокойстве в Твиттере.
Литва осудила разгон Евромайдана
Использование грубой силы против демонстрантов на Майдане Независимости был осужден представителями двух европейских государств - Литвы и Швеции, пишет Украинская Правда.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Литвы Линаса Линкевичуса, которую он сделал в своем Твиттере.
"Осуждаю избиение мирных демонстрантов в Киеве на Майдане Независимости. Использование грубой силы неприемлемо", - написал он.
Бильдт следит за развитием событий
В свою очередь глава МИД Швеции Карл Бильдт также осудил разгон Евромайдана.
"Репрессии против проевропейских манифестаций в Киеве весьма тревожны. Мы следим за событиями", - написал он на своем Твиттере.
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