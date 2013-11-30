МИД Литвы и Швеции осудили разгон Евромайдана

Использование грубой силы против демонстрантов на Майдане Независимости был осужден представителями двух европейских государств - Литвы и Швеции, пишет Украинская Правда.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Литвы Линаса Линкевичуса, которую он сделал в своем Твиттере.

"Осуждаю избиение мирных демонстрантов в Киеве на Майдане Независимости. Использование грубой силы неприемлемо", - написал он.

В свою очередь глава МИД Швеции Карл Бильдт также осудил разгон Евромайдана.

"Репрессии против проевропейских манифестаций в Киеве весьма тревожны. Мы следим за событиями", - написал он на своем Твиттере.

Ранее разгон Евромайдана осудил посол США.