Посол США осудил разгон «Беркутом» Евромайдана

Об этом он написал в своем Твиттере, ответив на просьбу прокомментировать решение властей разогнать митинг, пишет "Украинская правда".

"Пока работаю над тем, чтобы понять, что произошло, но конечно осуждаю применение силы против мирного собрания. Затем еще скажу больше", - написал посол.

Накануне в пятницу Пайетт призвал власти не применять силу против митинга и предупредил о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае разгона евромайдана.

"Для Соединенных Штатов свобода выражения и свобода слова, и свобода прессы - фундаментальные принципы. Мы постоянно повторяем, что это наш самый высокий приоритет. Уважение этих ценностей - одна из основ наших стратегических двусторонних отношений. Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия", - заявил тогда он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром "Беркут" разогнал Евромайдан (видео). Сейчас весь Майдан Независимости окружен металлическим забором по периметру. Бойцы " Беркута " заняли почти всю площадь вокруг стелы Независимости.