Лидеры оппозиции поедут по Украине, приняв участие в протестных акциях - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время выступления на Евромайдане лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция проведет массовые протестные акции по всей Украине.

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“Мы вместе втроем поедем по всей Украине, чтобы Украина увидела, что есть единство оппозиции”, - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что парламентская оппозиция может победить лишь в том случае, если будет вместе. По его словам, власть пытается разобщить оппозиционные силы, но “мы должны продемонстрировать единство”.

По его словам, оппозиция в парламенте будет добиваться принятия закона об импичменте Президента для того, чтобы «сместить Януковича еще до президентских выборов 2015 года».