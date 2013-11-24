После призыва Яценюка протестующие передумали идти к АП
15:57, 24 ноября 2013Общество
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Лидер фракции " Батькивщина" Арсений Яценюк призвал участников Народного веча " За европейскую Украину ! " не реагировать на провокации возле Администрации Президента, которые, по его словам, там уже готовятся.
Яценюк также призвал участников акции выкрикивать: ”Ганьба!”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на подходе к улице Банковой, где находится Администрация Президента.
Яценюк также призвал участников акции выкрикивать: ”Ганьба!”.
Через несколько минут после этого со стороны Банковой навстречу участникам акции выбежали около 100 молодых людей и пробежали мимо колонны.
Митингующие в Администрацию Президента не пошли, а свернули вниз, на Майдан Незалежности.
При этом несколько человек, стоявших на повороте к АП, стали призывать участников вече идти к Администрации Президента.
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