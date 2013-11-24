После призыва Яценюка протестующие передумали идти к АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на подходе к улице Банковой, где находится Администрация Президента.

Яценюк также призвал участников акции выкрикивать: ”Ганьба!”.

Через несколько минут после этого со стороны Банковой навстречу участникам акции выбежали около 100 молодых людей и пробежали мимо колонны.

Митингующие в Администрацию Президента не пошли, а свернули вниз, на Майдан Незалежности.

При этом несколько человек, стоявших на повороте к АП, стали призывать участников вече идти к Администрации Президента.