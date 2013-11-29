В ПР призвали перейти от евромайданов к конструктивной парламентской работе

Об этом заявил народный депутат, член фракции ПР Евгений Балицкий.

«По моему мнению, ничего страшного в Вильнюсе не произошло. Ни у кого перед саммитом не было полной уверенности в том, что Украина подпишет это Соглашение 28-29 ноября. Самое главное, на что указал Президент Украины Виктор Янукович, это неизменность евроинтеграционного курса. Поэтому ближайшей возможностью для нашей страны подписать Соглашение об ассоциации будет очередной саммит Украина-ЕС, запланированный на март 2014 года», – отметил народный депутат.

Политик выразил надежду, что к тому времени совместная рабочая группа доработает все противоречивые вопросы. Поэтому народный депутат призвал своих коллег вернуться с «евромайданов» в сессионный зал Верховной Рады и заняться реальной работой. «Мы должны все-таки принять законы, обязательства по принятию которых были записаны еще в «плане Фюле». Но для этого нужно работать в парламенте, а не митинговать. Законы не принимаются сами себе и не голосуются на площадях», – заявил политик.

Народный депутат также обратился к парламентскому меньшинству с просьбой «не морочить гражданам голову провокационными призывами выходить на «майданы». «Почему оппозиционерам проще на уличных акциях кричать о мифическом «отказе от евроинтеграции», чем возвращаться к работе? Да потому, что Европа для них и Соглашение об ассоциации – это просто площадка для самопиара», – считает народный депутат.

«Нынешние оппозиционеры должны помнить результаты майдана-2004 - Ющенко оказался предателям для тех, кто его поддерживал. И оппозиционеры должны вернуться к конкретной работе для того, чтобы не предать интересы своих избирателей», - резюмировал политик.