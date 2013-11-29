В ПР подтвердили курс на евроинтеграцию Украины

«Мы с вами сильная, мощная, крепкая команда, - сказал народный депутат, обращаясь к участникам митинга. - Мы четко подтверждаем наш европейский выбор. Мы поддерживаем Президента Виктора Януковича. Мы четко определились: наша цель – сильная, независимая, экономически развитая Украина».

Также политик отметил: «Принимая решение относительно европейского выбора, мы также защищаем наши рабочие места, предприятия, экономические интересы. Мы настроены на то, чтобы работать в интересах народа, государства. Принятое решение должно быть хорошо проработано, должно учитывать интересы нашего государства, каждого города, села, каждого гражданина. Наше движение в Европу никогда не изменится. Мы подтверждаем этот выбор».