Нет полной и свободной Европы без Украины - Валенса

Об этом в интервью ТСН сказал экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

В частности, отвечая на вопрос, не подписывая Соглашение в Вильнюсе Украина теряет этот шанс на годы, экс-президент Польши ответил, что каждый понимает, что «Украина - это большая страна, это большое хозяйство, это большие возможности, подчеркиваю - нет свободной и полной Европы без Украины».

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Но он также отметил, что сегодня «Европа не может себе позволить большие затраты, а Украина не может себе позволить полностью оторваться от России, потому что никто потом не решит ее проблемы».

Валенса также спрогнозировал, каким будет развитие этой ситуации, отметив, что «будет компромисс, вернутся и подпишут. Нужно убедить Россию, что ей это может быть выгодно», - добавил Валенса.

Что же касается общей европейской перспективы, то экс-президент Польши добавил: «В конце концов, мы будем отходить мыслить категориями Польша, Украина, мы будем мыслить категорией европеец».