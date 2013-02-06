Европарламент продлил миссию Кокса-Квасьневского в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Страсбурге после конференции Президент Европарламента Мартин Шульц.

“Мы договорились, что миссия должна быть продолжена. Конференция президентов решила единогласно, что эти два человека должны продолжить предпринимать необходимые шаги для улучшения юридической ситуации и ежедневных условий жизни не только Юлии Тимошенко, но и всех других людей (которые находятся в заключении — УНИАН)”, - сказал Президент Европарламента.

Он также отметил, что Европарламент планирует продолжить прямые контакты с украинским правительством, депутатами и судебными институтами с целью выполнения задач миссии, которые заключаются в том числе в улучшении условий содержания заключенных в Украине, а также в повышении уровня их защиты без вмешательства в политику.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Президент Европарламента М.Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасьневского для изучения ситуации вокруг дел в отношении бывших членов правительства, в том числе экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.