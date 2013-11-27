Евродепутат: Надо четко сказать украинцам - визы в ЕС будут отменены

Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня нужно четко сказать украинцам - визы в ЕС будут отменены», - написал Коваль.

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Как сообщал УНИАН, каждая одиннадцатая шенгенская виза в мире выдается украинцам. Всего в прошлом году наши соотечественники получили 1,28 млн таких виз.