Евродепутат: Надо четко сказать украинцам - визы в ЕС будут отменены

19:29, 27 ноября 2013
Политика
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По мнению главы делегации ЕП по сотрудничеству с Украиной Павла Коваля, ЕС нужно четко заявить, что визы для украинцев будет отменены.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня нужно четко сказать украинцам - визы в ЕС будут отменены», - написал Коваль.

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Как сообщал УНИАН, каждая одиннадцатая шенгенская виза в мире выдается украинцам. Всего в прошлом году наши соотечественники получили 1,28 млн таких виз.

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