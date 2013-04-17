Украинцам сложнее всего получить визу в посольствах Италии и Чехии

Согласно данным организации «Европа без барьеров», в минувшем году количество отказов в выдаче виз снизилось на 1 процентный пункт – до 2,03%. Но ориентироваться в этом вопросе только на сухую статистику нельзя, сообщает Forbes.

«Количество выданных виз, как и официальный процент отказов – отнюдь не единственные показатели лояльной визовой политики», – объясняет Ирина Сушко, руководитель «Европы без барьеров». По ее словам, определяя «дружелюбие» страны, нужно учитывать целый ряд факторов: процент долгосрочных виз, перечень обязательных документов, скорость их обработки, место подачи документов (консульство или визовый центр), возможность воспользоваться апелляцией в случае отказа, отношение сотрудников диппредставительств и т.д.

Еще один важный критерий – так называемые «скрытые отказы», которые могут достигать 5-8% при официальных – 2-3%. Иными словами, документы просто не принимают «по несоответствию». Такой «отказ» в официальной статистике не учитывается, ведь формально документы в посольство не поступили.

В 2012 г. сложнее всего получить визы украинцам было в диппредставительствах Италии, Чехии и Великобритании. При этом худшую динамику показала Чехия. Количество выданных этой страной виз в сравнении с 2011 г. сократилось на треть – до 74 000, также усложнились условия работы с чешскими консульствами для украинских туроператоров. Например, консульство в Донецке на протяжении года отказывало в аккредитации турфирмам без разъяснения причин. На письменные вопросы в Чешском консульстве не ответили.

Сложно украинцам приходится и в итальянском консульстве. Большой пакет необходимых документов, минимум трехнедельная волокита с их рассмотрением и высокий процент отказов – это все о нем. «Вслух об этом говорить не принято, но большая часть туристов, которые путешествуют по Италии, делают это с испанскими, греческими или другими шенгенскими визами, благо, Визовый кодекс позволяет», – на условиях анонимности рассказывает топ-менеджер крупного туроператора.

Италия удерживает первенство и по длительности рассмотрения заявок на визу (21 день), и по количеству отказов – почти 7%. Среди самых распространенных причин отказов – неполный пакет документов и «другое». Нередко причины отрицательного решения в консульстве и вовсе не объясняют. Отказы получают даже туристы с безупречной «визовой историей». К примеру – топ-менеджер одной из крупнейших украинских ФПГ. На условиях анонимности он сообщил Forbes, что в 2011 г. Италия отказала ему в бизнес-визе по причине отсутствия необходимой аргументации для ее получения.

Но эта ситуация, прогнозируют игроки туррынка, будет меняться. По словам Андрея Марченко, директора круизного оператора «Пак Груп Украина», недавно начавшего работу на украинском рынке, в 2013 г., на фоне стагнации экономик европейских стран, визовая политика Италии по отношению к гражданам Украины улучшится. Минтуризма Италии и ENIT (национальный офис по туризму) сейчас внедряют ряд мер, которые упростят процесс получения виз – в частности, консульство Италии в Украине расширяет штат, чтобы повысить скорость обработки документов.

Что касается жалоб на Великобританию, то они стандартны: запись на подачу документов, раздутый пакет обязательных документов и рекордно высокая стоимость визы – 124 евро. «Однозначный позитив только в том, что Великобритания выдает исключительно мультивизы минимум на полгода», – отмечает Ирина Сушко.

На «дружелюбность» европейских диппредставительств заметно влияет экономический кризис. Это доказывают Греция и Испания, которые резко изменили принципы визовой политики по отношению к украинцам. Количество выданных Испанией виз за два последних года выросло в четыре раза и в минувшем году достигло 78 000.

В консульствах Греции резко сократилось количество отказов. «Еще 2 года назад Греция пугала украинцев не только сложными визовыми условиями, но и брутальным отношением, сегодня ситуация изменилась кардинально», – констатирует Ирина Сушко. По ее словам, с 2010 г. сократилось количество запрашиваемых документов и срок их обработки. В 2012 г. количество выданных греками виз выросло в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло 129 000. «Число туристов, которых мы отправили в Грецию, за последний год также выросло в два раза. Мы рассчитываем на рост и в 2013-м», – делится планами Александр Атлас, гендиректор «Музенидис Тревел Киев», специализирующегося на этом направлении.