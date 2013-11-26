Янукович: Мы не должны быть "бедными родственниками" с протянутой рукой (видео)
21:15, 26 ноября 2013Политика
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В основе принятия любых государственных решений, в частности во внешней политике, должны быть национальные интересы Украины, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.
Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.
По словам Януковича, «главные факторы - это наши украинские интересы. В основу принятия любых решений мы всегда ставим, и я лично буду ставить только интересы Украины, национальные интересы».
Президент подчеркнул, что Украина должна поддерживать взаимовыгодные отношения со своими внешнеполитическими партнерами.
«Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться как к партнерам, равным партнерам. Я считаю и убежден в том, что мы не должны нигде быть «бедными родственниками» с протянутой рукой», - сказал Янукович.
«Я не хочу и не позволю, пока я возглавляю государство, чтобы Украину кто-то унижал», - добавил он.
Видео: ТСН
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