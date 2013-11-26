В Киеве продолжаются митинги: у Кабмина собрались около 100 человек

Утром во вторник в центре Киева сторонники европейского курса Украины продолжают проводить массовые акции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле здания Кабинета министров находятся около 100 человек, они скандируют “Ганьба”. Между тем, люди продолжают прибывать, также со стороны протестантов подъехала машина со звукоусилительной техникой.

Кроме того, продолжается митинг в поддержку евроинтеграции Украины и на Европейской площади: звучит музыка, люди греются возле больших металлических бочек с огнем. Здесь находятся около 50 человек.

Продолжается митинг за евроинтеграцию на Майдане Незалежности. В частности, вокруг Монумента Независимости находятся около 70 человек с флагами в руках.

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Как сообщал УНИАН, уже пятые сутки в Киеве продолжаются митинги против остановки процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Протесты начались стихийно 21 ноября после того, как правительство издало распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите в Вильнюсе.

24 ноября в Киеве на Европейской площади состоялся более чем стотысячный митинг. Многолюдные митинги прошли также по всей Украине.