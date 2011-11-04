Литвин считает, что массовые акции могут дезорганизовать жизнь в Украине

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что массовые акции в Украине могут привести к «дестабилизации и дезорганизации жизни в стране».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам во время поездки в Боярку, отвечая на вопрос о том, могут ли нынешние акции в случае экономического кризиса, перерасти в более масштабные протесты.

Он отметил, что возникают вопросы, почему эти люди выходят на митинги: «Я не являюсь сторонником того, чтобы говорить, что абсолютно всех людей «стимулировали». «Хотя мы прекрасно понимаем, что массовые акции в известной степени всегда организуются и в известной степени стимулируются, но причины, движущие мотивы, очевидно, требуют осмысления и соответствующего внимания», - добавил В.ЛИТВИН.

При этом спикер отметил, что у него вызывает удивление, что «те люди, которые вчера принимали соответствующие решения об остановке действий социальных законов, сегодня пытаются возглавить митинги и активно на них выступать». В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимо «думать, что нужно сделать в Украине, а не думать, что на волне недовольства можно наращивать рейтинг и получить те или другие должности».

«Я думаю, что здесь может быть одна угроза - дестабилизации, дезорганизации жизни в стране, особенно с учетом того, что происходит в Европе и в мире, когда приближается очередной экономический кризис», - подчеркнул Председатель ВР.