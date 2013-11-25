Возле Кабмина продолжается митинг в поддержку евроинтеграции
16:06, 25 ноября 2013Политика
2920 0
Возле здания Кабинета министров в Киеве около 50 человек продолжают митинговать в поддержку евроинтеграции.
Полсотни людей продолжают митинг под стенами Кабмина
Как передает корреспондент УНИАН, активисты выступают с крыши автомобиля, на которой партийная символика ВО “Батькивщина”.
Митингующие стоят с флагами “Батькивщины”, “Свободы”, “УДАРа”, Европейского Союза и национальными флагами.
Читайте также: МВД просит активистов Евромайдана не провоцировать "Беркут" и не устраивать беспорядков
На подступах к Кабмину выстроились два ряда бойцов “Беркута”.
Как сообщал УНИАН, в 18.00 начнется митинг на Европейской площади. В митинге должны принять участие лидеры оппозиционных политических сил, общественные деятели. Также состоится концерт при участии групп «Мандры», «OT VINTA», «Гоа».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter