Возле Кабмина продолжается митинг в поддержку евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, активисты выступают с крыши автомобиля, на которой партийная символика ВО “Батькивщина”.

Митингующие стоят с флагами “Батькивщины”, “Свободы”, “УДАРа”, Европейского Союза и национальными флагами.

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На подступах к Кабмину выстроились два ряда бойцов “Беркута”.

Как сообщал УНИАН, в 18.00 начнется митинг на Европейской площади. В митинге должны принять участие лидеры оппозиционных политических сил, общественные деятели. Также состоится концерт при участии групп «Мандры», «OT VINTA», «Гоа».