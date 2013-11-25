В Киеве люди начали сходиться на Евромайдан
18:32, 25 ноября 2013Политика
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На Европейской площади в Киеве собираются люди для участия в бессрочном митинге за евроинтеграцию.
На Евромайдани уже присутствуют около тысячи человек
Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади уже присутствует около тысячи человек, и люди продолжают подходить. Среди митингующих есть как молодежь, так и люди среднего и преклонного возраста.
Как ожидается, вскоре перед участниками акции протеста выступят лидеры оппозиции.
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