В Киеве люди начали сходиться на Евромайдан

18:32, 25 ноября 2013
Политика
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На Европейской площади в Киеве собираются люди для участия в бессрочном митинге за евроинтеграцию.

На Евромайдани уже присутствуют около тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади уже присутствует около тысячи человек, и люди продолжают подходить. Среди митингующих есть как молодежь, так и люди среднего и преклонного возраста.

Как ожидается, вскоре перед участниками акции протеста выступят лидеры оппозиции.

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