В Киеве люди начали сходиться на Евромайдан

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади уже присутствует около тысячи человек, и люди продолжают подходить. Среди митингующих есть как молодежь, так и люди среднего и преклонного возраста.

Как ожидается, вскоре перед участниками акции протеста выступят лидеры оппозиции.