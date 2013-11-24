Хакеры взломали блог Юрия Луценко

В воскресенье днем в блоге Юрия Луценко на "Украинской правде" появилось заявление, взбудоражившее его читателей. От имени политика хакеры заявили о крахе Евромайдана, пишет "Комсомольская правда".

"Кто-то взломал мой блог! И писал от моего имени! Поэтому повторяю свое обращение: Уважаемые соотечественники! Украинцы! То, во что превращается сейчас мирная акция "Евромайдан", дискредитирует нас перед мировым сообществом. Указанное развитие событий не соответствует нашей стратегии. Призываю ВСЕХ не поддаваться на провокации и вернуться на Европейскую площадь. Мы не дадим расколоть оппозицию и дискредитировать наши евроинтеграционные демократические принципы", - якобы написал политик.

Однако вскоре "Украинская правда" сообщила, что сообщение не соответствует действительности.

"Информация, размещенная от имени Луценко, фальшивая. Произошел взлом блога. Приносим извинения", - отметили в издании.