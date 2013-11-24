В Киеве прошел митинг за "отложенную" евроинтеграцию (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии Регионов

Митинг организовали Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация профсоюзов Украины, Транспортный и Зерновой союзы с целью выразить свою поддержку действиям правительства накануне вильнюсского саммита.

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«Сегодня на Михайловской площади собрались люди, которые, по сути, держат нашу страну на своих плечах - работают, платят налоги, лечат, учат наших детей», - отметил, открывая митинг, президент УСПП Анатолий Кинах. «Для Украины важно жестко защищать свои национальные интересы. И очень важно, чтобы Украина не превращалась в сырьевой придаток развитых стран, на полигон для потребления импорта, в экспортера дешевой квалифицированной рабочей силы, - и от этого также будет зависеть наше будущее», - сказал он.

«Уверен, что у нас хватит мудрости занять достойное место в мире, независимо от направления - Запад это будет или Восток», - подчеркнул Кинах.