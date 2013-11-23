Чтобы ввести евростандарты в Украине нужно 150-165 млрд евро - Ефремов

Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов считает, что модернизация отечественного производства под стандарты, которые существуют в странах Евросоюза, требует от 150 до 165 млрд евро. Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» на телеканале «Интер», сообщает пресс-служба ПР.

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«Когда на заседании Кабинета Министров был вынесен вопрос (о сумме, необходимой для модернизации экономики под евростандарты. - Ред.), когда все подсчитали, то ужаснулись - получается 150-165 млрд. Эти деньги нам никто на блюде не принесет. Мы должны сами зарабатывать, плюс привлекать инвесторов. И, помимо того, серьезно работать в плане борьбы с коррупцией, в плане решения вопросов бизнеса. Но для этого, опять-таки, всем вместе надо объединяться, а не ставить палки в колеса», - отметил Александр Ефремов.

По его убеждению, путь Украины по модернизации страны на основе европейских стандартов является правильным. «То, что мы сделали относительно евроинтеграции, – это хорошо. Самое главное, что мы заставили задуматься всех в стране, и, прежде всего, руководителей, о том, что нужно переходить на новое качество работы, на новое качество продукции, и это сегодня уже все понимают. Каждый руководитель уже думает, чтобы повышать производительность труда, чтобы переходить на новые стандарты, чтобы выпускать продукцию, которая была бы конкурентоспособной на европейском рынке, и это здорово», - подытожил председатель парламентской фракции ПР.