В законопроекте о лечении за рубежом должна быть норма о возмещении убытков - Ефремов

15:25, 21 ноября 2013
Политика
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В согласованном законопроекте о лечении заключенных за рубежом, который предоставит соответствующая рабочая группа, должно быть отражено требование о возмещении нанесенных убытков

Ефремов: Должна быть норма о возмещении убытков

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов во время брифинга в четверг, 21 ноября.

Нардеп отметил, что в рабочей группе, которая нарабатывает согласованный законопроект о лечении заключенных за рубежом, рассматривается очень много вопросов, в том числе - и о возмещении осужденными нанесенных убытков.

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«И это совершенно логично. Если стоит проблема реабилитации, то есть два непременных вопроса: заявление человека, который просит это сделать, и второе - возмещение убытков, которые были нанесены», - сказал он.

«Поэтому, безусловно, если прописывать этот закон, то эти требования должны в нем быть», - подчеркнул Ефремов.

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