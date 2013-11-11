Ефремов заявил, что ради ЕС Украине недопустимо ставить людей на грань выживания

«Когда Польша шла в ЕС, им списали 75 млрд долл. долгов, а потом еще столько же, если не больше, дали на развитие структуры. К тому же Польша гораздо меньше Украины. А с нами никто даже разговор на эту тему не ведет. Мы им говорим, дайте хотя бы кредит по линии МВФ. У вас же там влияние - Германия та же. В ответ молчание. Говорят только - поднимите людям тарифы на коммунальные платежи», - сказал Ефремов, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Комментируя возможные гарантии промышленникам со стороны ЕС, глава фракции ПР в ВР заявил: «Какие гарантии? Для того чтобы перевести нашу продукцию на технические стандарты Евросоюза, нужно, по подсчетам специалистов, 165 млрд долл. и не менее пяти лет, а то и все десять. Где эти деньги взять? Будут ли нас ждать 10 лет? Никто нас ждать не будет».

При этом он особо отметил, что европейская интеграция Украины остается главным внешнеполитическим курсом. «Создать условия жизни в Украине не хуже, чем в развитых странах Европейского Союза. Но не любой же ценой», - резюмировал Ефремов.