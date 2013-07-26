ЕСПЧ обязал Украину выплатить рекордную компенсацию: 27 миллионов евро

Компенсировать такую огромную сумму Украина должна из-за предвзятости национальных судов, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Сумма компенсации могла быть еще больше, так как истцы требовали возместить им более 560 млн евро. Хотя и присужденная компенсация является рекордной: она в три раза превышает годовой бюджет для выплаты всех компенсаций, присуждаемых ЕСПЧ.

Решение ЕСПЧ по делу "Агрокомплекс" против Украины" было обнародовано на сайте суда. Дело касается ряда решений украинских судов 2001 года, незаконно уменьшивших сумму компенсаций «Агрокомплексу» (из 216 млн грн до 91 млн грн) за поставленные на Лисичанский НПЗ для переработки 350 тыс. т нефти, из которых предприятие обратно получило лишь небольшую часть готовой продукции.

В 2011 году Страсбург уже признал, что "Агрокомплекс", столкнулся с грубейшим нарушением принципа верховенства права и с вмешательством тогдашнего президента Леонида Кучмы в вынесение судебного решения.

Теперь ЕСПЧ поставил точку в 20-летней тяжбе, обязав Украину возместить "Агрокомплексу" 27 млн евро ущерба и 30 тыс. евро судебных издержек.