В Вене Янукович и президент Австрии общаются "с глазу на глаз"
13:47, 21 ноября 2013Политика
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В Вене началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Федерального президента Австрийской Республики Хайнца Фишера в формате «с глазу на глаз».
Хайнц Фишер и Виктор Янукович
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, перед этим состоялась официальная церемония встречи президентов.
На церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Австрии. Президенты обошли строй воинов почетного караула.
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Также состоялось представление членов украинской и австрийской официальных делегаций.
После этого состоялась церемония фотографирования.
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