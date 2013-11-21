В Вене Янукович и президент Австрии общаются "с глазу на глаз"

13:47, 21 ноября 2013
Политика
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В Вене началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Федерального президента Австрийской Республики Хайнца Фишера в формате «с глазу на глаз».

Хайнц Фишер и Виктор Янукович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, перед этим состоялась официальная церемония встречи президентов.

На церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Австрии. Президенты обошли строй воинов почетного караула.

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Также состоялось представление членов украинской и австрийской официальных делегаций.

После этого состоялась церемония фотографирования.

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