В Вене Янукович и президент Австрии общаются "с глазу на глаз"

В Вене началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Федерального президента Австрийской Республики Хайнца Фишера в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, перед этим состоялась официальная церемония встречи президентов. На церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Австрии. Президенты обошли строй воинов почетного караула. По теме: Янукович едет в Австрию с официальным визитом Также состоялось представление членов украинской и австрийской официальных делегаций. После этого состоялась церемония фотографирования.

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