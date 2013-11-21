Янукович едет в Австрию с официальным визитом

В честь Януковича будет выстроен почетный караул у дворца Хофбург, после чего состоится его встреча с федеральным президентом Австрии Хайнцем Фишером, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пресс-службу Австрии. Затем планируется подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью и пресс-конференция двух президентов.

Главы государств откроют австро-украинский экономический форум и будут присутствовать при подписании соглашения о "трансграничном комбинированном транспорте". Вечером Януковича будут торжественно принимать в венской ратуше, где планируется также открытие памятника Тарасу Шевченко.

По теме: Янукович по телефону говорил с Баррозу о евроинтеграции

На пятницу запланирована встреча Януковича с вице-канцлером и министром иностранных дел Австрии Михаэлем Шпинделеггером. Встречи с федеральным канцлером Вернером Файманом официальная программа не предусматривает.

Австрию и Украину связывает общая история. До 1918 года нынешние Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, части Тернопольской и Черновицкой областей Украины входили в состав Австро-Венгерской империи. Современная Австрийская Республика последовательно поддерживает европейский выбор новых государств, образовавшихся на ее территории.

Выступая в понедельник в Брюсселе, Шпинделеггер охарактеризовал Вильнюсский саммит как "исторический пункт" для ассоциации. Если Украина вступит в партнерство, это повлияет на другие страны региона, сказал он. Если нет, процесс затянется. "Я полагаю, мы можем это сделать", — приводит его слова австрийское информационное агентство АПА.