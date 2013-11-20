"Свобода" открестилась от бизнесмена, пойманного с наркотиками и оружием
Националисты считают, что их пытаются подставить.
Всеукраинское объединение «Свобода» отрицает причастность задержанного частного предпринимателя 19 ноября в Днепропетровске за хранение арсенала оружия и наркотиков к этой политической силе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
«Пресс-служба Днепропетровской областной организации ВО "Свобода" официально сообщает: ни один из активистов «Свободы», которые находятся на партийном учете, в настоящее время не задержан. Националисты расценивают попытку привязать к уголовному делу ВО "Свобода" как политическую провокацию и давление на городскую организацию объединения», - говорится в заявлении.
Пресс-служба отмечает, что, «очевидно, такие заявления охранников правопорядка являются ответом на активные действия свободовцев в области, которые провели в последнее время в Днепропетровский ряд резонансных акций».