Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, обнаружено, в частности, 3 автомата Калашникова, 2 винтовки калибра 5,6 мм, обрез винтовки и охотничьего ружья, 5 дымовых шашек и 1 тротиловая, граната РГД-5 с запалом, 2 электродетонатора и 300 патронов. Кроме того, изъято 2 кг наркотического вещества марихуаны, 36 таблеток «экстази», 4 г психотропного вещества «метамфетамин» и 100 г маковой соломки.

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По сообщению ОСО, частный предприниматель является членом ВО «Свобода».

Владелец гаража задержан на трое суток по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дальнейшую меру пресечения ему определит суд.

Действия задержанного квалифицируются по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальная ответственность по этим статьям – от 3 до 7 лет лишения свободы.