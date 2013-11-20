Сегодня у депутатов последний шанс законодательно решить вопрос Тимошенко - СМИ

Этот документ, а также законы "О прокуратуре" и "О внесении изменений в избирательное законодательство" будут рассматриваться в четверг утром. Однако вчера представители оппозиции и парламентского большинства смогли договориться только о сроках лечения заключенных за границей — до года с возможностью продления еще на год. Члены рабочей группы констатировали, что надежды на внесение совместного законопроекта уже нет, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Несмотря на то что представители оппозиции согласились утвердить их в редакции Партии регионов (ПР), законопроект о лечении заключенных за границей вчера не был готов. "Мы пошли на все возможные компромиссы. Редакция законопроекта, подготовленного членами рабочей группы от оппозиции, целиком отвечает концепции Партии регионов",— заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Вчера утром оппозиционные депутаты жаловались журналистам, что глава рабочей группы Геннадий Васильев (Партия регионов) не спешит созывать заседание. "Кто-то напустил на администрацию президента фобию о том, что Юлия Тимошенко появится на саммите в Вильнюсе, если сможет выехать в Германию. Конечно, тогда она там будет фигурой номер один",— объяснил "Ъ" заминку в начале работы группы народный депутат Геннадий Москаль ("Батькивщина").

В Партии регионов опровергали предположения оппонентов. Обсуждение законопроекта о лечении заключенных за границей продолжилось в 14.00, после того как Геннадий Васильев внезапно созвал группу. Впрочем, слаженной работы не вышло. Владимир Олийнык потребовал от коллег "немедленно" рассмотреть предложения к законопроекту от ряда общественных организаций, которые в понедельник передал рабочей группе народный депутат Валерий Пацкан (УДАР). Представители оппозиции безуспешно пытались убедить оппонентов начать работу.

К концу заседания рабочей группе удалось согласовать только один вопрос — о сроках лечения за границей. До вопроса о выплате компенсации народные депутаты не дошли — Геннадий Васильев закрыл заседание. Андрей Кожемякин заявил, что если в среду рабочая группа не подготовит документ, то в четверг на голосование будет вынесен законопроект N3599 авторства членов рабочей группы от оппозиции. "Этот законопроект будет рассмотрен на заседании комитета — в присутствии спикера Владимира Рыбака и представителей Европарламента Патрика Кокса и Александра Квасьневского, и в четверг мы поставим его на голосование в зале — тогда будет видно, кто действительно за интеграцию в ЕС",— пригрозил господин Кожемякин. После заседания представители ПР не комментировали перспективы подачи общего документа. "Исчезла последняя надежда, что в четверг будет готов к принятию единый и согласованный законопроект о лечении осужденных за границей",— констатировал народный депутат Игорь Еремеев (внефракционный).