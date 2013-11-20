ВР не поддержала постановление о праздновании годовщины Севастополя

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ в сегодняшней повестке дня стоял первым из 13 перенесенных со вчерашнего дня. Накануне за проект дважды не голосовали.

Во время рассмотрения вопроса народный депутат от “Батькивщины” Владимир Яворивский предложил поддержать постановление, исключив из него слово “основание”, и обратиться в Институт истории, чтобы установить настоящий возраст города.

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За проект постановления проголосовал 201 народный депутат из 360, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отметил, что накануне фракция “УДАРа” обещала голосовать за все постановления, а поскольку договоренности нарушены, то другие постановления не будут рассматриваться.

В свою очередь, народный депутат от “УДАРа” Виталий Ковальчук подчеркнул, что его фракция вчера предлагала поставить на рассмотрение все проекты постановлений без обсуждения, но не обещала, что за все будет голосовать. Он добавил, что сегодня “УДАР” не поддержал это постановление, потому что не было поддержано предложение Яворивского.

По словам лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, парламентские фракции могло бы объединить “постановление о ликвидации КПУ и ее руководителей”.

Как отметила народный депутат от Партии регионов Анна Герман, неголосование за это постановление может “бросить в Севастополь раскольнические лозунги” о том, что Верховная Рада не хочет чтить этот город. “Это сыграть на руку сепаратистам, которые не раз подбрасывали в Украине идею отсоединения Крыма. Такие вещи могут сделать или близорукие политики, или платные провокаторы”, - считает она.

В целом из 13 проектов постановлений депутаты сегодня поддержали лишь 5, в том числе о 125-летии мо дня рождения Остапа Вишни, 175-летии со дня рождения Павла Чубинского и 170-летии со дня рождения Ильи Репина.

Среди постановлений, которые депутаты не поддержали, - о праздновании 70-летия освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков и о праздновании 750-летия княжения Даниила I Романовича.