Коммунисты хотят отпраздновать 225-ю годовщину Севастополя

Верховной Раде Украины предлагается принять решение относительно празднования на государственном уровне 225-й годовщины города-героя Севастополя.

Соответствующий проект постановления, внесенный народным депутатом Леонидом ГРАЧЕМ (фракция КПУ), зарегистрирован в парламенте.

Проектом постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров Украины подготовить распоряжение о праздновании 225-й годовщины города-героя Севастополя. Кроме того, предусматривается, что правительство должно создать организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий, включив в состав этого комитета представителей центральных органов власти, органов власти Автономной Республики Крым и города Севастополь, Министерства обороны Украины, общественности, научных работников, ветеранов войны и труда, землячества Крым-Севастополь.

Согласно проекту, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с празднованием на государственном уровне 225-й годовщины города-героя Севастополя, организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные этому примечательному событию.

Национальному банку Украины планируется предложить изготовить и ввести в оборот юбилейные монеты, посвященные этой дате, а Украинскому государственному предприятию почтовой связи «Укрпочта» - издать серию почтовых марок.

При этом Верховная Рада Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет должны осуществить необходимые меры относительно празднования юбилея города-героя Севастополя.