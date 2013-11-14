ПР и оппозиция обвиняют друг друга в манипуляциях с законопроектом по Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник считает, что рабочая группа по подготовке законопроекта относительно возможности лечения осужденных за границей, сегодня объявила перерыв в своей работе до понедельника из-за политизации оппозиционными политиками якобы несвоевременного извещения членов группы о заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олейник сказал в комментарии журналистам.

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“Это манипуляции”, - отметил он.

Депутат выразил удивление по поводу заявлений отдельных членов группы о том, что вчера им якобы не сообщили о сегодняшнем заседании.

По словам Олейника, секретариат Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности даже получил ответы с благодарностями за присланные сообщения о проведении сегодняшнего заседания.

Относительно отсутствия на заседании народного депутата от Партии регионов Дмитрия Шпенова, Олейник пояснил, что этот депутат заблаговременно сообщил ему, что работает сегодня на заседании круглого стола, посвященного совершенствованию избирательного законодательства.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат от “Батькивщины” Андрей Кожемякин допустил, что рабочая группа может собраться еще сегодня, завтра или послезавтра.

“Неявка сегодня членов комитета, группы от Партии регионов и внефракционного - это как раз связано с этой ситуацией, в которую они попали, они не знают сегодня, что делать. Возможно, им команда раньше еще не дойдет, чем они проголосовали (относительно перерыва в работе группы до 16.00 18 ноября - УНИАН), собирать рабочую группу”, - сказал Кожемякин в комментарии журналистам.

В то же время, в комментарии журналистам народный депутат Ирина Луценко выразила мнение, что Шпенов и депутат от КПУ Сергей Гордиенко, внефракционный Игорь Еремеев преднамеренно не пришли сегодня на заседание группы, чтобы “искусственно не создать консенсус, о котором они (представители провластных фракций - УНИАН) говорят, - 100% голосование всех членов группы”.

“Это переносится на четыре часа понедельника для того, чтобы эти люди пришли, заявили, что им не нравится такое голосование, такой законопроект, поэтому мы требуем переголосования. Это вероятный сценарий, в который продолжает Партия регионов играть для того, чтобы не решить вопрос о вывозе больных за границу на лечение, в частности и Юлии Тимошенко, - сказала Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, в работе группы по подготовке законопроекта о лечении осужденных за границей был объявлен перерыв до 16.00 18 ноября.

Члены группы от оппозиции и власти не смогли достичь согласия относительно работы над законопроектом.

Кроме того, депутаты от оппозиции выразили возмущение по поводу того, что их заблаговременно не известили о сегодняшнем заседании рабочей группы.

Также перепалка между депутатами от власти и оппозиции возникла из-за того, что на заседании отсутствовали четверо членов рабочей группы: Андрей Мищенко (ВО “Свобода”), Дмитрий Шпенов (Партия регионов), Игорь Еремеев (внефракционный) и Сергей Гордиенко (КПУ).