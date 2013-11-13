ПР хотела рассмотреть законопроект о лечении заключенных по версии рабочей группы

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что Партия регионов готова рассматривать законопроект о лечении осужденных в варианте, подготовленном парламентской рабочей группой .

Как передает корреспондент УНИАН , об этом Ефремов сказал во время заседания парламента .

Ефремов отметил , что его фракция готова была голосовать за законопроекты о прокуратуре и совершенствование избирательного законодательства .

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"Что касается закона о лечении осужденных за границей, то мы готовы рассматривать его в том варианте, который подготовит созданная Верховной Радой, то есть нами с вами, рабочая группа", - сказал он.

Ефремов также добавил, что к законопроектам о прокуратуре и выборы представители оппозиции подали уже около 500 поправок, тем самым "заблокировав возможность их принятия не только сегодня, но и в ближайшее время".