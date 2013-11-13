В евроинтеграционном процессе нужно выдержать паузу, - политолог

Реалисты начали высказываться о необходимости паузы в евроинтеграционном процессе, пишет в своем блоге на сайте «Украинская правда» политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, анализируя перспективы заключения заседания Совета Министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Миссия Кокса - Квасьневского зашла в тупик. 13 ноября они должны отчитываться о состоянии выполнения Украиной взятых на себя обязательств по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации. С одной стороны, Украина выполнила подавляющее большинство требований ЕС. С другой - дело Тимошенко остается камнем преткновения при принятии решения относительно Украины, - отмечает политолог. - За пять дней после отчета комиссии Кокса и Квасьневского заседание Совета Министров иностранных дел стран Евросоюза должен определиться с тем, рекомендовать подписания на Вильнюсском саммите Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

По его мнению, Украина достаточно четко определила свою позицию. «Мы не просто задекларировали европейский выбор, но и в течение года приняли ряд важных законов, уголовно - процессуальный кодекс, подготовили закон о прокуратуре и новое избирательное законодательство. У нас произошли серьезные сдвиги в сфере свободы слова и средств массовой информации, органы государственной власти стали более открытыми. Мы внедряем европейские стандарты и готовы к серьезным убыткам для нашей экономики. Что еще нужно? Хотите подписывать Соглашение об ассоциации - подписывайте без дополнительных условий. Если нет –то мы никуда не спешим. Мяч на вашем поле», - пишет в своем блоге политолог.

Что же касается «вопроса Тимошенко», который то появлялся в «списке Фюле», то исчезал, Бондаренко считает, что это - не более чем манипулятивное оружие в руках тех, кому поручено решать судьбу украинской евроинтеграции.

«Дело не только в Тимошенко, в желании или нежелании ее выпускать на лечение или реабилитировать. Она - далеко не ключевая фигура в большой игре. Она скорее объект манипуляций разных сторон, а не эпицентр событий. Если Соглашение не будет подписано - то вовсе не потом , что Янукович не выпускает на свободу Тимошенко. Скорее Тимошенко - это последний предохранитель в процессе определенности относительно Соглашения об ассоциации. И не стоит примитивизировать весь процесс», - считает Кость Бондаренко.

По его убеждению, Украину абсолютно устраивает пауза в отношениях с ЕС. «Это не означает кардинальный поворот. Это не означает разворот на 180° - в сторону Таможенного союза. Это означает лишь паузу - примерно на год», - подчеркивает Бондаренко. «Общество перекормили доводами "за" и "против". В обществе посеяли слишком завышенные ожидания от Соглашения. Ассоциация мыслится как чуть ли не панацея и сверхидея для Украины. А это совсем не так», - аргументирует блоггер, в очередной раз приводя примеры негативных последствий перспектив евроинтеграции для отдельных профессий или социальных групп украинцев.

При этом Бондаренко подчеркивает, что считал и считает европейский выбор приоритетным и необходимым. «Я остаюсь сторонником европейской интеграции Украины. Я никогда не соглашусь на кардинальный поворот. Но я не сторонник интеграции любой ценой. И я готов ждать - год, два - лишь бы в будущей Европе Украина была не слабым звеном, не недоразумением и зоной постоянной нестабильности, в которой только одна привлекательная черта - ее черноземы, а влиятельным игроком. По крайней мере, не менее влиятельным, чем Польша», - резюмирует Константин Бондаренко.