Рыбак отказывается созывать внеочередное заседание 12 или 13 ноября - Яценюк
12:59, 08 ноября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказывается созывать внеочередное заседание ВР 12 или 13 ноября.
Рыбак отказал оппозиции относительно созыва внеочередного заседания
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
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“На наши неоднократные обращения к председателю ВР объявить сегодня с трибуны о созыве внеочередного заседания парламента или во вторник, или в среду, мы получили отказ от председателя парламента” – сказал Яценюк.
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