Рыбак отказывается созывать внеочередное заседание 12 или 13 ноября - Яценюк

12:59, 08 ноября 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказывается созывать внеочередное заседание ВР 12 или 13 ноября.

Рыбак отказал оппозиции о созыве внеочередное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

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“На наши неоднократные обращения к председателю ВР объявить сегодня с трибуны о созыве внеочередного заседания парламента или во вторник, или в среду, мы получили отказ от председателя парламента” – сказал Яценюк.

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