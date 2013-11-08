Рыбак отказывается созывать внеочередное заседание 12 или 13 ноября - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

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“На наши неоднократные обращения к председателю ВР объявить сегодня с трибуны о созыве внеочередного заседания парламента или во вторник, или в среду, мы получили отказ от председателя парламента” – сказал Яценюк.