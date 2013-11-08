Яценюк заявляет, что власть отклонила все законопроекты оппозиции по Тимошенко
Арсений Яценюк заявляет, что оппоненты оппозиции отклоняют все предложения по законопроектам относительно Юлии Тимошенко.
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что во время совещания лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и руководителями мониторинговой миссии Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским все предложения оппозиции по законопроектам, которые позволят лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, отвергались.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал с трибуны парламента после завершения совещания у Рыбака.
“Мы увидели, что в кабинете спикера был продемонстрирован сценарий срыва саммита Украина-ЕС. Все предложения, которые украинская оппозиция предоставила своим политическим оппонентам относительно принятия любых законов, которые дают возможность оказать медицинскую помощь Юлии Тимошенко, отклонены нашими политическими оппонентами”, - сказал Яценюк.