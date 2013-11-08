Яценюк заявляет, что власть отклонила все законопроекты оппозиции по Тимошенко

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что во время совещания лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и руководителями мониторинговой миссии Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским все предложения оппозиции по законопроектам, которые позволят лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, отвергались.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал с трибуны парламента после завершения совещания у Рыбака.

“Мы увидели, что в кабинете спикера был продемонстрирован сценарий срыва саммита Украина-ЕС. Все предложения, которые украинская оппозиция предоставила своим политическим оппонентам относительно принятия любых законов, которые дают возможность оказать медицинскую помощь Юлии Тимошенко, отклонены нашими политическими оппонентами”, - сказал Яценюк.