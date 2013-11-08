Тимошенко хочет измерить электромагнитное поле и качество воды в палате - тюремщики

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, отметив, что об этом она написала в соответствующем заявлении на имя руководства Качановской колонии.

Рассмотрев заявление осужденной, руководство пенитенциарного учреждения приняло решение разрешить осужденной пользоваться всеми потребованными ею приборами.

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Сегодня защитник осужденной Александр Плахотнюк привез в ЦКБ № 5 измеритель электромагнитного поля, измеритель качества воды и цифровой шумомер.

После этого руководство исправительной колонии с указанными измерительными приборами, а также защитник осужденной поехали в ГП ”Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации” для проведения необходимой экспертизы приборов, поскольку последние вообще не сертифицированы на территории Украины, говорится в сообщении.

После заключений центра, а также научно-исследовательской судебной экспертизы, указанные устройства будут переданы осужденной, прибавили в ГПтС.

При этом в пенитенциарной службе напомнили, что ранее «Тимошенко в книжном тайнике прятала дозиметр для измерения радиационного фона. Позднее изъятое устройство было возвращено осужденной».

Кроме того, по данным ГПтС, контроль влаги, радиационного фона, качества воды, шума, света и т. п. соответствующими службами в помещениях пребывания осужденной проводится регулярно. Превышений или нарушений нормы зафиксировано ни разу не было, подчеркивается в сообщении.