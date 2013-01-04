Тюремщики отдали Тимошенко дозиметр

В четверг, 3 января, заключенной экс-премьер-министру Юлии Тимошенко был передан дозиметр для измерения уровня радиационного фона.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, в помещениях харьковской ЦКБ «Укрзалізниці», в том числе в палате Ю.Тимошенко в ее присутствии было проведено внеочередное измерение радиационного фона специалистами профильного предприятия.

Уровень радиационного фона в обследованных помещениях больницы не превышал допустимой нормы. Об этом был составлен соответствующий акт.

В тот же день Ю.Тимошенко был вручен такой прибор (дозиметр). Она подтвердила его получение личной подписью в соответствующем акте.

«При передаче осужденной указанного прибора было проведено контрольное измерение радиационного фона в палате. Показатели радиационного фона на приборе, передаваемом осужденной Ю.Тимошенко, были идентичны показателям при измерении специалистами и не превышали допустимой нормы. При этом жалобы и заявления от осужденной Ю.Тимошенко не поступали», - говорится в сообщении ДПтСУ.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2012 года в палате ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко, провели обыск и изъяли из ”тайника” два радиационных дозиметра. Экс-премьер обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в которой требовала вернуть ей изъятые при обыске в палате дозиметры.

Она заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.

3 января на сайте пенитенциарной службы появилось сообщение о том, что руководство Качановской колонии позволило передать Ю.Тимошенко, находящейся в больнице «Укрзалізниці», прибор (заводского изготовления) контроля радиационного фона.