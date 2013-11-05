Журналисты нашли недвижимость губернатора Черкащины в Испании

У семьи Тулубов, в частности, есть две дачи в Испании. Журналист издания подчеркивает, что этих объектов нет в декларации о доходах, которую чиновник подал в должности губернатора, однако в испанских реестрах она присутствует.

Усадьбы Тулуба расположены на известном курорте Марбелья. При этом одни объекты оформлены лично на чиновника , а другие - на сына Бориса и жену Галину.

Апартаменты Rincon Andaluz ( 278 кв. м) на первой линии элитных отелей оформлены на самого Тулуба. Стоимость такого жилья стартует от 600 000 евро. На сына и жену оформлен дом поскромнее Embrujo Playa (164 кв. м) и Garaje (12 кв. м), которые идут в комплекте, как апартаменты и гараж.