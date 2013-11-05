Янукович проведет заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений, исполнительного секретаря Совета отечественных и иностранных инвесторов Андрея Гончарука, на заседании будет, в частности, проанализирована деятельность рабочих органов Совета в межсессионный период, определены приоритетные направления сотрудничества представителей власти и бизнеса, представленных в этом консультативном механизме, на следующий год.

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Отдельное внимание будет уделено путям увеличения объемов инвестиций и активизации хозяйственной деятельности в условиях ожидаемого временного применения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Предусматривается обсуждение самых актуальных сегодня вопросов экономического развития страны, решение которых нуждается в совместных шагах представителей власти и бизнеса, направленных, в том числе, на дальнейшее улучшение отечественного инвестиционного климата», - подчеркнул советник Президента.

По словам Гончарука, подготовленные инвесторами рекомендации уже проанализированы Администрацией Президента, Кабинетом министров и Координационным центром по внедрению экономических реформ. По результатам пленарного заседания совета ожидается предоставление соответствующего поручения главы государства.