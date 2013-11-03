Профильный комитет ВР рассмотрит законы "о Тимошенко" в понедельник

Об этом сообщает официальный сайт ВР.

В частности, на завтрашнем заседании комитета планируется рассмотреть законопроект, который внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также еще два законопроекта, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской и Сергеем Мищенко.

Как сообщал УНИАН, в законопроекте Мищенко предусматривается, что осужденное лицо может быть отправлено на лечение за границу, однако по истечении лечения обязано вернуться для дальнейшего отбывания наказания. В «Батькивщине» заявили, что не будут поддерживать законопроект Мищенко.

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22 октября внефракционный депутат Лабунская внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект относительно лечения осужденных за рубежом. В нем предусматривается, что суд, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.

Три оппозиционных фракции в законопроекте о запрещении выборочного правосудия предлагают установить, чтобы лица, в отношении которых международными судебными учреждениями или соответствующими органами международных организаций установлены факты применения выборочного правосудия или нарушение Украиной ст.18 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, подлежат помилованию в соответствии с Конституцией Украины, или к ним применяется амнистия. Законопроектом предусматривается применить полную индивидуальную амнистию к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасьневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за рубежом необходимо искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.