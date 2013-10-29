Главное за день: обзор топ-новостей

Медведев пригрозил перевести Украину на предоплату за газ

Россия намерена перейти на поставки Украине газа по предоплате, если проблема с задолженностью не будет решена в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании по долгам за поставки газа в России.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за газ, закупаемый в России, возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Украина вступит в ЕС меньше, чем через 10 лет - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре этого года и вступит в ЕС менее, чем через 10 лет. Об этом Рыбак сказал во время встречи с преподавателями и студентами Национального университета водного хозяйства и природопользования. Он отметил, что после подписания соглашения необходима его ратификация 28 парламентами.

Тем временем, премьер-министр Украины Николай Азаров провел встречу с сопредседателями Мониторинговой миссии Европарламента Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые сегодня вернулись в Украину. Следующие три дня Кокс и Квасьневский работать в Киеве и Харькове, где отбывает наказание бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Врадиевское дело": Подозреваемый рассказал, как его избили

Во время судебного заседания подсудимый Сергей Рабиненко, который также является пострадавшим, рассказал, как сотрудники Врадиевского райотдела милиции - подсудимые Евгений Дрыжак и Михаил Кудринский его били, чтобы Рабиненко сказал, что Дрыжак не участвовал в совершении преступления против Ирины Крашковой.

Между тем, адвокат Крашковой пожаловался, что суд нарушает права его клиентки, поскольку слушания проходят без ее участия.

В России создали телепередачу о том , как ужасно жить в Украине

На телеканале "Россия 24" стартовал проект "Развод по-украински", посвященный последствиям подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Видео первой программы цикла продолжительностью около 6 минут, размещенное в сети YouTube, начинается словами: "Депрессивная экономика, упущенная модернизация и промышленный спад - если взять и на секунду, как бы фотоаппаратом, зафиксировать текущее состояние экономики Украины, эти слова как нельзя лучше смогут передать всю картину".

В Сочи наблюдается размыв берегов , под угрозой разрушения олимпийские объекты

В береговой зоне нарушен баланс наносов и наблюдается размыв берегов, из-за чего существует возможность деформация объектов, построенных к Олимпиаде. При строительстве материал из прибрежной зоны брался таким образом, что сформировался дефицит наносов, и в результате произошел размыв берега. Подобное происходит всегда, когда строительство происходит в береговой зоне. Ответственным за это службы должны будут проводить непрерывный мониторинг, чтобы понимать, где могут произойти разрушения.

Навального обвинили в хищении на сумму $ 1 млн

Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному предъявлено окончательное обвинение в совершении хищения путем обмана денежных средств ООО «Ив Роше Восток» в сумме более 26 млн рублей и ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в сумме более 4 млн рублей.

ФИФА обнародовала имена кандидатов на Золотой мяч

В этом году на одну из самых престижных футбольных наград претендуют 23 футболиста, в том числе и обладатель последних четырех Золотых мячей Лионель Месси. Рекордсменом среди клубов в этом году стала Бавария, шесть игроков которой попали в список избранных, среди стран лидирует Германия, гражданство которой имеют пять из названных ФИФА футболистов.

Польша впервые опередила Германию по количеству студентов из Украины

Польша впервые в истории обогнала Германию по количеству украинских студентов, которые также заняли первое место среди всех иностранных студентов, обучающихся в польских вузах.