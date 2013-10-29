"Врадиевское дело": Подозреваемый рассказал, как его избили

Во время судебного заседания 29 октября подсудимый и потерпевший Сергей Рабиненко рассказал, как сотрудники Врадиевского райотдела милиции – подсудимые Евгений Дрыжак и Михаил Кудринский его били, чтобы Рабиненко сказал, что Дрыжак не участвовал в совершении преступления против Ирины Крашковой.

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, Рабиненко сообщил суду, что 27 июня днем подсудимый - лейтенант милиции Дмитрий Полищук позвонил ему и просил приехать в милицию. Вместе они зашли в кабинет Кудринского, который на тот момент был заместителем начальника Врадиевского райотдела милиции, после этого все вместе пошли осматривать автомобиль Рабиненко, Дрыжак был уже возле машины.

В багажнике обнаружили чехлы в крови, после этого их сфотографировали и запротоколировали, после этого Рабиненко никто не допрашивал, он до вечера сидел на пороге возле райотдела.

По словам Рабиненко, около 19.00 к нему вышел Кудринский и сказал, что нужно ехать на автомойку. На автомойке к тому времени уже находился Дрыжак. Работники автомойки подтвердили, что Рабиненко утром 27 июня мыл там автомобиль, в багажнике было много крови. После этого Рабиненко повезли в райотдел, где в кабинете на втором этаже он остался наедине с Кудринским и Дрыжаком.

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На уточняющий вопрос судьи, Рабиненко сказал, что в милиции ничего не рассказывал о произошедшем прошлой ночью, в частности, не говорил, что Евгений Дрыжак участвовал в совершении преступлений против Крашковой.

В кабинете Кудринский сказал Рабиненко, чтобы тот вообще ничего не говорил про Дрыжака.

"Дрыжака не было с тобой, а про Полищука можешь говорить", - процитировал в суде слова Кудринского Рабиненко.

По его словам, этот разговор сопровождался избиением со стороны сотрудников милиции.

"Миша меня держал, а Дрыжак бил", - сказал он.

В частности, по словам Рабиненко, его били журналом, а также по почкам.

"Боль сильная в почках, я аж присел", - сказал потерпевший.

После этого Дрыжак угрожал Рабиненко, что "повесит" на него убийство двухлетней давности 15-летней Алины Поркул, подбросит наркотики и т.д., а также якобы угрожал членам семьи Рабиненко.

На уточняющий вопрос со стороны гособвинения, серьезно ли Рабиненко относился к угрозам, тот ответил: "Да боялся, это не первый случай был во Врадиевской милиции: тот повесился, того забили...", - сказал потерпевший.

"Он очень был напуган и вообще ничего не говорил", - добавил адвокат Рабиненко Алексей Гончарук.

Потерпевший ничего не сказал работникам Врадиевской прокуратуры и судмедэкспертам во Врадиевке, поскольку рядом находились сотрудники милиции, а Рабиненко был запуган. Давать показания об участии Дрыжака в преступлении в отношении Крашковой Рабиненко начал после того, как прокуратура задержала Дрыжака.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.