Суд нарушил права Крашковой - адвокат

Представитель жертвы по "врадиевскому делу" Ирины Крашковой Руслан Радецкий заявил, что Первомайский районный суд нарушил права Крашковой, рассматривая дело без ее присутствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Радецкий сообщил журналистам по телефону.

"В данном случае нарушаются права потерпевшей Ирины Крашковой... И желание Ирины принимать участие в рассмотрении всех эпизодов подтверждено обращением в суд телеграммами и лично", - сказал Радецкий.

При этом прокурор, представляющая государственное обвинение, Наталья Высоцкая заявила, что права Крашковой никто не нарушал.

"Уголовно-процессуальный кодекс определяет исключительный круг лиц, в отсутствии которых не возможно осуществление процесса - это обвиняемый и государственное обвинение. Поэтому потерпевшую в этом процессе представляют не только ее представители и она сама, но и государственное обвинение. Поэтому я считаю, что права потерпевшей в данном случае не нарушаются, тем более, что мы слушаем другой эпизод, который не касается ее лично", - сказала Высоцкая.

Как сообщал УНИАН, 18 октября во время заседания суда около 15.45 Крашкова почувствовала себя плохо. Инцидент произошел, когда суд просматривал видеозапись воспроизведения преступления.

Около 16.00 на место прибыла машина скорой помощи и увезла потерпевшую.

С 21 по 29 октября суд рассматривал эпизоды, в которых Крашкова не была задействована. В частности, это злоупотребление властью и служебная подделка подсудимым Дмитрием Полищуком, незаконное хранение наркотиков и документов Евгением Дрыжаком и превышение власти Михаилом Кудринским.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.