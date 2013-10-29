В России создали телепередачу о том, как ужасно жить в Украине (видео)

На телеканале "Россия 24" стартовал проект "Развод по-украински", посвященный последствиям подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает телеканал ТВi.

Видео первой программы цикла продолжительностью около 6 минут, размещенное в сети YouTube, начинается словами: "Депрессивная экономика , упущенная модернизация и промышленный спад - если взять и на секунду, как как бы фотоаппаратом, зафиксировать текущее состояние экономики Украины, эти слова как нельзя лучше смогут передать всю картину".

Российская передача описывает Украину как чрезвычайно бедную страну на грани дефолта. Чемпионат Евро-2012 характеризуется как черное финансовое пятно. При этом ведущая программы в шутку говорит, что дефицит украинского бюджета могли бы покрыть самые богатые люди планеты, например, Сильвио Берлускони. С другой стороны, денег Билла Гейтса хватило бы на ремонт украинских дорог.

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"Месяц остается до саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором Украина может подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Как развиваться украинская экономика и с кем - Москвой или Брюсселем - Киев продолжать стратегическое сотрудничество?" - анонсируется в программе.

"С понедельника по пятницу в рамках проекта - специальные репортажи и аналитические материалы, а также эксклюзивные интервью с политиками и ведущими экспертами", - обещают авторы программы.