Апелляцию украинца из Greenpeace Россия хочет рассмотреть завтра

Об этом УНИАН сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Олег Евдокимов.

"Заседание суда по рассмотрению апелляции на арест гражданина Украины Руслана Якушева запланировано на среду, 23 октября", - сообщил Евдокимов.

В свою очередь, на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что Якушев был членом экипажа судна (корабельный кок – УНИАН), поэтому не может нести ответственности за действия, которые инкриминируются активистам «Гринпис».

«Вместе с тем, поскольку дело переведено в юридическую плоскость, мы должны пройти этот путь», - сказал Перебийнис.

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По его словам, Генеральное консульство Украины контактирует с защитой и адвокатами и работает над обеспечением консульско-правовой помощи Якушеву.

Как известно, активисты «Гринпис» попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов «Гринпис» были арестованы, среди них - украинец Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.