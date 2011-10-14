Туск заявил, что освобождение Тимошенко - дело принципа

Глава польского правительства Дональд ТУСК назвал принципиальным освобождение осужденной на этой неделе к 7 годам лишения свободы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил вчера в Праге после саммита Вышеградской четверки, сообщают польские СМИ.

Д.ТУСК отметил, что Польша вместе с Венгрией, Чехией и Словакией поддерживают евроинтеграцию Украины, назвав одним из необходимых условий развития сотрудничества Украины с ЕС соблюдение демократических стандартов.

«Мы одинаково солидарны в поддержке проевропейского пути Украины и других государств „Восточного партнерства” при одновременном очень твердом заявлении, что важнейшим европейским стандартом является уважение прав человека, демократических и прав гражданина”, - сказал польский премьер, слова которого приводит TVN24.

Глава правительства председательствующей сейчас в Евросоюзе Польши сказал, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что Украина не придерживается этих стандартов.

„Несмотря на очень хорошо реализованные разговоры (Украины с ЕС) об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли, мы, однако, здесь будем принципиальны”, - сказал он.

Д.ТУСКА дополнил премьер-министр Чехии Петр НЕЧАС, который спрогнозировал сложную ратификацию договора об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в случае пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме.

По его мнению, дело экс-премьера Украины «ставит серьезные вопросы, соблюдаются ли в Украине вообще права человека”.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши, комментируя объявленный 11 октября приговор Ю.ТИМОШЕНКО, заявил, что он „серьезно подорвал” проевропейский имидж Украины, а от развития дела будет зависеть перспектива европейской интеграции украинцев в ЕС.

Представители польских властей ранее заявляли, что надеются на парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до конца этого года, пока они будут председательствовать в европейском объединении.

Справка УНИАН. Участники созданной в 1991 году Вышеградской группы, которые вступили в Евросоюз в 2004 году, традиционно поддерживают европейскую интеграцию крупнейшего непосредственного соседа ЕС – 46-миллионной Украины.

Украина имеет непосредственную границу с тремя из четырех участников этой группы, которая была создана для координации усилий при подготовке вступления в НАТО и ЕС.