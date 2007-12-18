Ющенко поздравил Тимошенко и весь состав правительства
22:08, 18 декабря 2007Политика
3098 0
Сообщает пресс-служба главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и весь состав правительства с назначением на должности.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Ваш профессионализм и богатый опыт высоко ценят в нашем государстве. Пусть ваши знания и усилия и в дальнейшем служат на благо Украинского народа, перестройке современного демократического государства, утверждению наивысших европейских стандартов во всех сферах жизни», – идет речь в приветствии главы Украинского государства.
В.ЮЩЕНКО пожелал премьер-министру и всем членам правительства весомых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter