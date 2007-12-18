Ющенко поздравил Тимошенко и весь состав правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и весь состав правительства с назначением на должности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваш профессионализм и богатый опыт высоко ценят в нашем государстве. Пусть ваши знания и усилия и в дальнейшем служат на благо Украинского народа, перестройке современного демократического государства, утверждению наивысших европейских стандартов во всех сферах жизни», – идет речь в приветствии главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал премьер-министру и всем членам правительства весомых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.