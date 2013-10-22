Кокс и Квасневский встретились с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, около 19.20 кортеж автомобилей с руководителями мониторинговой миссии выехал с территории медицинского заведения.

Кокс и Квасневский, пробыв на территории ЦКБ «Укрзализницы» около двух часов, не прокомментировали журналистам итоги переговоров.

Сторонники Тимошенко, которые постоянно дежурят перед больницей, проводили кортеж криками «Юле - свободу!».

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Как сообщал УНИАН, Мониторинговая миссия Европарламента в Украине во главе с Квасневским и Коксом находится в Украине со своим 23-м рабочим визитом в течение 21-22 октября. Миссия посетит Киев и Харьков и проведет переговоры «со своими основными собеседниками».

Кокс и Квасневский продолжат анализировать достижение необходимых условий для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

15 октября мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасневского был продлен до середины ноября. Миссия Европарламента начала работу в Украине в июне 2012 года.