Кириленко убежден, что НУ-НС не развалится

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что раскола этой фракции не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее заявление члена фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Бориса ТАРАСЮКА по поводу якобы вмешательства в работу фракции Секретариата Президента и его руководителя Виктора БАЛОГИ, что может привести к расколу фракции.

По словам В.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС за последние три месяца прошла «очень серьезные испытания».

Он заметил, что по вопросам формирования правительства «фракция голосовала монолитно, несмотря на то, что этой монолитности всегда предшествуют достаточно серьезные дискуссии, как по поводу принципиальных мировоззренческих вопросов, например, программы коалиции, так и по поводу кадровых позиций».

Лидер фракции отметил, что правительство сформировано, фракция НУ-НС его будет поддерживать, а «все остальное нет смысла комментировать».

По словам В.КИРИЛЕНКО, сейчас первоочередной задачей является принятие бюджета на 2008 год, где должны быть учтены социальные инициативы Президента Украины.

Кроме того, по его мнению, в первую очередь должен быть принят новый Налоговый кодекс.

Как сообщал УНИАН, лидер НРУ Б.ТАРАСЮК заявил, что вмешательство Секретариата Президента Украины, возглавляемого В.БАЛОГОЙ, в работу фракции НУ-НС может привести к ее расколу в будущем.

Он отметил, что «депутаты-руховцы не могут не обратить внимание на некоторые странные моменты, связанные с формированием состава правительства». По словам лидера НРУ, в частности, речь идет о министре аграрной политики Юрии МЕЛЬНИКЕ.

Как сказал Б.ТАРАСЮК, эта кандидатура в состав предыдущего правительства во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ была предложена фракцией КПУ.

По его словам, политическими силам, входящими в блок «Наша Украина – Народная самооборона» эта кандидатура не была поддержана.

Б.ТАРАСЮК отметил, что таким образом «происходит практически вмешательство в деятельность фракции, манипулирование, подковерные игры, которые инициируются и идут из Секретариата Президента».